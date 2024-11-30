Капризов сыграл 300 матчей в НХЛ

Матч регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» стал для российского нападающего «Миннесоты» Кирилла Капризова 300-м в североамериканской лиге.

Капризов был выбран «Уайлд» на драфте в 2015 году в 5-м раунде под общим 135-м номером. Спустя 5 лет он подписал контракт новичка, а осенью 2021 года заключил с клубом пятилетний контракт.

В 300 матчах в НХЛ Капризов набрал 366 очков, забросив 174 шайбы и сделав 192 голевые передачи.