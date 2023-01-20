Капризов забросил 26-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Миннесота» открыла счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины». Игра проходит на «PNC-арене» в Роли.

На 8-й минуте второго периода голом отметился российский нападающий Кирилл Капризов. 25-летний россиянин реализовал большинство и забросил 26-ю шайбу в сезоне.