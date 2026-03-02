Капризов: «Вратарь «Сент-Луиса» сыграл очень хорошо»

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов прокомментировал поражение от «Сент-Луиса» (1:3) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Думаю, сегодня мы часто шли на ворота и создали много моментов. Вратарь сыграл очень хорошо. Думаю, иногда мы можем больше переводить игру с фланга на фланг, больше бросать, потому что иногда мы стараемся бросать напрямую, и шайба уходит далеко от ворот. Нужно просто бросать по нему, он сделал несколько хороших сэйвов. Да, но я чувствую, что мы сыграли довольно хорошо и создали много моментов», — цитирует 28-летнего хоккеиста сайт НХЛ.

Капризов забил единственный гол своей команды. В сезоне-2025/26 в 61 матче он набрал 74 (34+40) очка.

Первой звездой матча с «Миннесотой» признали 25-летнего канадского вратаря «Сент-Луиса» Жоэля Хофера, который отразил 22 броска в створ из 23.

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