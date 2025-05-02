Капризов: «Флери — один из лучших вратарей мира за всю историю»

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов заявил, что для него было большой честью играть в одной команде с вратарем Марком-Андре Флери.

Канадец завершил карьеру в возрасте 40 лет. Шестой матч первого раунда плей-офф НХЛ против «Вегаса» (2:3, 2-4) стал для него последним в карьере. В этой встрече Флери остался в запасе.

«Для Флери это тяжело. Последняя игра. Играть с ним было большой честью. У него можно научиться, как становиться лучше не только на льду, но и за его пределами. Невероятная карьера. Флери — один из лучших вратарей мира за всю историю», — приводит пресс-служба НХЛ слова Капризова.

Флери выступал за «Питтсбург», «Вегас», «Чикаго» и «Миннесоту». В составе «Пингвинз» он стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли.