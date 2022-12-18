Капризов достиг отметки в 200 очков в НХЛ. Из действующих игроков только три человека делали это быстрее

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов набрал 3 (1+2) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы».

Россиянин достиг отметки в 200 очков за карьеру в НХЛ. На это ему потребовалось 167 игр.

Быстрее него из действующих хоккеистов этого добивались только Евгений Малкин (166 матчей), Александр Овечкин (165) и Сидни Кросби (142).

Капризов обошел таких звезд, как Коннор Макдэвид (173 матча) и Остон Мэттьюс (204).