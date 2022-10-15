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Сегодня, 03:18

Российский нападающий Марченко стал автором первого гола в новом сезоне АХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Кирилл Марченко.
Фото Twitter

Российский нападающий Кирилл Марченко забросил первую шайбу в официальном матче за фарм-клуб «Коламбуса». Хоккеист был выбран «Блю Джэкетс» в 2018 году под общим 49-м номером, но только в этом году перебрался в США.

Нападающий «Кливленд Монстерс» открыл счет уже на 26-й секунде матча регулярного чемпионата АХЛ против «Сиракьюза». 22-летний россиянин стал автором первого гола в сезоне-2022/23 в американской хоккейной лиге.

В прошлом сезоне Марченко выступал за СКА (12 голов и 8 голевых передач в 39 матчах КХЛ) и «СКА-Неву» (7 голов и 4 голевые передачи в 14 матчах ВХЛ).

Кирилл Марченко
Хоккей
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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3 Детройт 1 1 0 2
4 Флорида 1 1 0 2
5 Монреаль 2 1 1 2
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2 Виннипег 1 1 0 2
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5 Сент-Луис 0 0 0 0
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7 Аризона 1 0 1 0
8 Чикаго 2 0 2 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 2 2 0 4
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Коламбус – Тампа-Бэй
 2 : 5
15.10 02:00
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И О
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 3 6
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 2 5
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 1 4
И Г
Нино Нидеррайтер

Нино Нидеррайтер

Нэшвилл

 3 3
Стивен Стэмкос

Стивен Стэмкос

Тампа-Бэй

 2 3
Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

Колорадо

 2 3
И КН
Крэйг Андерсон

Крэйг Андерсон

Баффало

1 1.00
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 1 1.00
Мартин Джонс

Мартин Джонс

Сиэтл

 1 1.00
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