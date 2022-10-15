Российский нападающий Марченко стал автором первого гола в новом сезоне АХЛ

Российский нападающий Кирилл Марченко забросил первую шайбу в официальном матче за фарм-клуб «Коламбуса». Хоккеист был выбран «Блю Джэкетс» в 2018 году под общим 49-м номером, но только в этом году перебрался в США.

Нападающий «Кливленд Монстерс» открыл счет уже на 26-й секунде матча регулярного чемпионата АХЛ против «Сиракьюза». 22-летний россиянин стал автором первого гола в сезоне-2022/23 в американской хоккейной лиге.

The first goal of the 2022-23 season goes to @monstershockey, courtesy of Kirill Marchenko ? pic.twitter.com/YPYTx4HGFS — American Hockey League (@TheAHL) October 14, 2022

В прошлом сезоне Марченко выступал за СКА (12 голов и 8 голевых передач в 39 матчах КХЛ) и «СКА-Неву» (7 голов и 4 голевые передачи в 14 матчах ВХЛ).