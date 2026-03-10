Панарин вышел на десятое место в НХЛ по очкам в овертаймах

Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин сделал результативную передачу в овертайме гостевого матча с «Коламбусом» (5:4 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.

Как сообщает пресс-служба лиги, 34-летний россиянин набрал 37-е очко в овертаймах за карьеру. Он сравнялся с Патриком Элиашем и Джонни Годро по этому показателю, теперь вместе с ними делит десятое место в истории НХЛ.

В сезоне-2025/26 Панарин в 7 матчах за «Кингз» набрал 8 (2+6) очков. Также у него 57 (19+38) очков в 52 встречах за «Рейнджерс».

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