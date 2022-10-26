Ничушкин забросил 7-ю шайбу в сезоне. Ворота «Рейнджерс» защищает Шестеркин
Ничушкин забросил 7-ю шайбу в сезоне НХЛ
Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс».
На 12-й минуте встречи 27-летний россиянин реализовал большинство и вывел «Эвеланш» вперед. Ворота «Рейнджерс» в этой встрече защишает Игорь Шестеркин.
Для Ничушкина этот гол стал 7-м в текущем сезоне и возглавляет список бомбардиров.
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|6
|3
|3
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|6
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|4
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|7
|2
|5
|5
|8
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|6
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|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|7
|5
|2
|10
|2
|Калгари
|5
|4
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|8
|3
|Эдмонтон
|6
|3
|3
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|Сиэтл
|7
|2
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|6
|5
|Лос-Анджелес
|7
|3
|4
|6
|6
|Сан-Хосе
|8
|2
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|Анахайм
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31.10
|26.10
|02:00
|
Бостон – Даллас
|3 : 1
|26.10
|02:00
|
Коламбус – Аризона
|3 : 6
|26.10
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|
Монреаль – Миннесота
|1 : 3
|26.10
|02:00
|
Рейнджерс – Колорадо
|2 : 3 Б
|26.10
|02:30
|
Детройт – Нью-Джерси
|2 : 6
|26.10
|03:00
|
Чикаго – Флорида
|4 : 2
|26.10
|04:00
|
Калгари – Питтсбург
|- : -
|26.10
|05:00
|
Сиэтл – Баффало
|- : -
|26.10
|05:30
|
Лос-Анджелес – Тампа-Бэй
|- : -
|26.10
|05:30
|
Сан-Хосе – Вегас
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Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|7
|12
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|6
|12
|
|
Йеспер Братт
Нью-Джерси
|7
|12
|И
|Г
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|6
|7
|
|
Андрей Свечников
Каролина
|6
|7
|
|
Валерий Ничушкин
Колорадо
|6
|6
|И
|КН
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|2
|1.00
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|5
|1.41
|
|
Джордан Биннингтон
Сент-Луис
|3
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