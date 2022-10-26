Ничушкин забросил 7-ю шайбу в сезоне. Ворота «Рейнджерс» защищает Шестеркин

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Рейнджерс».

На 12-й минуте встречи 27-летний россиянин реализовал большинство и вывел «Эвеланш» вперед. Ворота «Рейнджерс» в этой встрече защишает Игорь Шестеркин.

Для Ничушкина этот гол стал 7-м в текущем сезоне и возглавляет список бомбардиров.