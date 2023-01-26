Российский нападающий «Коламбуса» Марченко забросил 11-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Коламбус» сравнял счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона». В середине третьего периода счет стал 2:2.

Голом на 12-й минуте отметился российский нападающий Кирилл Марченко. Для него эта шайба стала 11-й в текущем сезоне.

Всего в регулярном чемпионате НХЛ сезона-2022/23 22-летний Марченко набрал 11 (11+0) очков в 24 матчах.