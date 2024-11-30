Костин забросил свою первую шайбу в сезоне НХЛ
Российский нападающий «Сан-Хосе» Клим Костин отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла».
На 17-й минуте первого периода он вывел «Шаркс» вперед, сделав счет 2:1. Для 25-летнего россиянина это первая заброшенная шайба в сезоне-2024/25.
После первого периода счет 3:2 в пользу «Сиэтла».
Всего Костин в этой регулярке набрал в 14 матчах 2 (1+1) очка.
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Юта – Эдмонтон
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