Марченко забил 19-й гол в сезоне НХЛ

«Коламбус» удвоил преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины».

На 10-й минуте первого периода шайбу забросил российский нападающий Кирилл Марченко. Для него этот гол стал 19-м в этом сезоне.

Всего у 24-летнего россиянина 52 (19+33) очка в 49 играх этой регулярки.