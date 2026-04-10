Капризов вышел на первое место в «Миннесоте» по матчам с 2+ голами

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забросил две шайбы в ворота «Далласа» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ.

Как сообщает пресс-служба лиги, 28-летний форвард сыграл свой 42-й матч с несколькими голами за карьеру, превзойдя Мариана Габорика (41) и став лидером в истории «Уайлд» по этому показателю.

В сезоне-2025/26 Капризов в 77 матчах набрал 89 (45+44) очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

10 апреля, 04:00. American Airlines Center (Даллас) Даллас Миннесота

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