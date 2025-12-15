Капризов установил рекорд «Миннесоты» по количеству сезонов с 20+ голами

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забил два гола в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (6:2).

28-летний россиянин проводит свой шестой сезон с 20 и более голами. Он установил новый рекорд «Миннесоты» по этому показателю, опередив словацкого форварда Мариана Габорика и американского нападающего Зака Паризе.

В сезоне-2025/26 на счету нападающего 37 (20+17) очков в 33 играх. Капризов играет за «Миннесоту» с 2020 года.