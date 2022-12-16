Российский нападающий «Каролины» Свечников забросил 16-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Каролина» открыла счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Сиэтла».

На 11-й минуте встречи голом отметился российский нападающий Андрей Свечников. Он перехватил шайбу в зоне соперника и реализовал выход один на один с вратарем. Для 22-летнего россиянина эта шайба стала 16-й в текущем сезоне.

Всего в сезоне-2022/23 Свечников сыграл 29 матчей и набрал 27 (16+11) очков.