Российский нападающий «Каролины» Свечников проводит 500-й матч в НХЛ

«Каролина» на выезде играет с «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Для российского форварда «Харрикейнз» Андрея Свечникова это 500 игра в лиге.

25-летний россиянин занимает четвертое место по количеству набранных очков в составе «Каролины» в 500 матчах — 376 (158+218) очков.

Лидером по этому показателю является Рон Фрэнсис (569 очков), далее располагаются Себастьяну Ахо (456) и Эрик Стаал (452).

В этом сезоне регулярного чемпионата НХЛ Свечников набрал 12 (7+5) очков.