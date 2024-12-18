Свечников забросил 12-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Каролина» открыла счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс».

На 6-й минуте первого периода «Харрикейнз» реализовали большинство после удаления российского защитник «островитян» Александра Романова.

Заброшенной шайбой отметился российский форвард Андрей Свечников. Для него это 12-й гол в этом сезоне.