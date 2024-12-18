Свечников забросил 12-ю шайбу в сезоне НХЛ
«Каролина» открыла счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс».
На 6-й минуте первого периода «Харрикейнз» реализовали большинство после удаления российского защитник «островитян» Александра Романова.
Заброшенной шайбой отметился российский форвард Андрей Свечников. Для него это 12-й гол в этом сезоне.
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|20
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|3
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|19
|11
|38
|4
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|33
|18
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|30
|14
|16
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|Сент-Луис
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|15
|17
|33
|7
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|22
|8
|Нэшвилл
|31
|8
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|22
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|В
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|О
|1
|Вегас
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|20
|11
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|2
|Лос-Анджелес
|30
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|39
|3
|Эдмонтон
|31
|18
|13
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|14
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