Свечников забил впервые с 18 декабря

«Каролина» сравняла счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы».

На 7-й минуте второго периода шайбу забросил российский нападающий Андрей Свечников. Для него это первый гол с 18 декабря.

Ворота «Лайтнинг» в этой игре защищает российский голкипер Андрей Василевский.

Всего в этом сезоне 24-летний россиянин набрал 29 (13+16) очков в 41 матче.