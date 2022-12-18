Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Р§Рњ 2022
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 23:29

Капризов установил новый рекорд «Миннесоты»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забил гол и сделал 2 голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы».

Российский форвард установил новый рекорд «Миннесоты». Он стал первым игроком клуба, которому для достижения 40 или более очков понадобилась всего 31 игра в рамках одного сезона.

Также Капризов набрал 200-е очко в карьере в Национальной хоккейной лиги. Теперь на счету 25-летнего нападающего 93 заброшенные шайбы и 107 результативных передач.

Кирилл Капризов
ХК Миннесота Уайлд
ХК Оттава Сенаторз
0
Читайте также
«Давай, давай: они уже мертвые, не бегут!» Гениальный пас Марадоны в финале ЧМ-1986. Настал черед Месси?
Просто. Космос. Лучший финал в истории ЧМ!
Экономист назвал просьбу Зеленского к беженцам намеком на близкий крах
Сборная Аргентины победила Францию на ЧМ в Катаре и стала чемпионом мира
Как атомная энергия влияет на климат: спецпроект «Известий»
Чемпионат для студентов колледжей: как участвовать?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Капризов достиг отметки в 200 очков в НХЛ. Из действующих игроков только три человека делали это быстрее
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 31 21 10 44
2 Каролина 30 18 12 42
3 Питтсбург 30 18 12 40
4 Рейнджерс 32 17 15 39
5 Айлендерс 32 18 14 37
6 Вашингтон 33 16 17 36
7 Филадельфия 32 10 22 27
8 Коламбус 30 10 20 22
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 30 24 6 50
2 Торонто 32 19 13 44
3 Тампа-Бэй 30 20 10 41
4 Флорида 32 15 17 34
5 Детройт 30 13 17 32
6 Баффало 31 15 16 32
7 Оттава 30 14 16 30
8 Монреаль 31 14 17 30
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 32 18 14 42
2 Виннипег 30 20 10 41
3 Миннесота 30 17 13 36
4 Колорадо 29 16 13 34
5 Сент-Луис 31 15 16 31
6 Нэшвилл 29 12 17 28
7 Аризона 29 10 19 24
8 Чикаго 29 7 22 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 33 22 11 45
2 Лос-Анджелес 34 17 17 39
3 Сиэтл 29 16 13 35
4 Эдмонтон 32 17 15 35
5 Калгари 31 13 18 32
6 Ванкувер 30 13 17 29
7 Сан-Хосе 32 10 22 26
8 Анахайм 32 9 23 21
Результаты / календарь
8.12
9.12
10.12
11.12
12.12
13.12
14.12
15.12
16.12
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
18.12 00:00
Эдмонтон – Анахайм
 3 : 4
18.12 03:00
Вашингтон – Торонто
 5 : 2
18.12 03:00
Каролина – Даллас
 5 : 4 ОТ
18.12 03:00
Монреаль – Тампа-Бэй
 1 : 5
18.12 03:00
Нью-Джерси – Флорида
 2 : 4
18.12 03:00
Филадельфия – Рейнджерс
3 : 6
18.12 05:00
Аризона – Баффало
 2 : 5
18.12 05:00
Колорадо – Нэшвилл
 3 : 1
18.12 06:00
Ванкувер – Виннипег
 1 : 5
18.12 06:00
Вегас – Айлендерс
2 : 5
18.12 06:30
Лос-Анджелес – Сан-Хосе
 3 : 2 Б
18.12 22:00
Миннесота – Оттава
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 32 62
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 32 54
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

31 49
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 32 28
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

31 25
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 32 23
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 21 1.83
Акира Шмид

Акира Шмид

Нью-Джерси

 8 1.96
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 12 1.98
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости