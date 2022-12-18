Капризов установил новый рекорд «Миннесоты»

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов забил гол и сделал 2 голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Оттавы».

Российский форвард установил новый рекорд «Миннесоты». Он стал первым игроком клуба, которому для достижения 40 или более очков понадобилась всего 31 игра в рамках одного сезона.

Также Капризов набрал 200-е очко в карьере в Национальной хоккейной лиги. Теперь на счету 25-летнего нападающего 93 заброшенные шайбы и 107 результативных передач.