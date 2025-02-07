Российский нападающий «Филадельфии» Мичков забил «Вашингтону»

«Филадельфия» открыла счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона».

На 18-й минуте первого периода шайбу забросил российский нападающий Матвей Мичков. Для 20-летнего россиянина этот гол стал 15-м в текущем сезоне.

Всего у Мичкова 35 (15+20) очков в 54 матчах в этой регулярке.