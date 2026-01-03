Чинахов забросил первую шайбу за «Питтсбург»
Российский нападающий «Питтсбурга» Егор Чинахов отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта».
24-летний форвард отличился в концовке первого периода, ему ассистировали Бенджамин Киндел и Паркер Уотерспун. Эта шайба стала первой для Чинахова в составе «Пингвинз».
30 декабря Чинахов перешел в «Питтсбург» в результате обмена из «Коламбуса». Взамен «Блю Джекетс» получили канадского форварда Дэнтона Хейнена, а также выбор во втором раунде драфта 2026 года и выбор в третьем раунде драфта 2027 года. Россиянин дебютировал за «Питтсбург» 2 января в игре с «Детройтом» (4:3 ОТ).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|40
|24
|16
|51
|2
|Айлендерс
|41
|22
|19
|48
|3
|Филадельфия
|39
|20
|19
|47
|4
|Вашингтон
|41
|21
|20
|47
|5
|Питтсбург
|39
|18
|21
|45
|6
|Рейнджерс
|43
|20
|23
|45
|7
|Нью-Джерси
|40
|21
|19
|44
|8
|Коламбус
|39
|17
|22
|40
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Детройт
|42
|24
|18
|52
|2
|Тампа-Бэй
|40
|24
|16
|51
|3
|Монреаль
|40
|22
|18
|50
|4
|Баффало
|39
|21
|18
|46
|5
|Флорида
|40
|21
|19
|45
|6
|Торонто
|40
|19
|21
|44
|7
|Бостон
|41
|21
|20
|44
|8
|Оттава
|39
|19
|20
|43
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|39
|30
|9
|67
|2
|Даллас
|41
|25
|16
|57
|3
|Миннесота
|42
|25
|17
|57
|4
|Юта
|41
|19
|22
|41
|5
|Нэшвилл
|40
|18
|22
|40
|6
|Сент-Луис
|42
|16
|26
|40
|7
|Чикаго
|40
|15
|25
|37
|8
|Виннипег
|39
|15
|24
|34
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|41
|20
|21
|46
|2
|Вегас
|39
|17
|22
|45
|3
|Анахайм
|41
|21
|20
|45
|4
|Сиэтл
|39
|18
|21
|43
|5
|Сан-Хосе
|40
|20
|20
|43
|6
|Лос-Анджелес
|39
|16
|23
|41
|7
|Калгари
|40
|18
|22
|40
|8
|Ванкувер
|40
|16
|24
|36
Результаты / календарь
21.12
22.12
23.12
24.12
28.12
29.12
30.12
31.12
1.01
2.01
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
|3.01
|04:00
|Флорида – Рейнджерс
|1 : 5
|3.01
|06:30
|Ванкувер – Сиэтл
|3 : 4 Б
|3.01
|06:30
|Анахайм – Миннесота
|2 : 5
|3.01
|20:00
|Детройт – Питтсбург
|- : -
|3.01
|23:00
|Нью-Джерси – Юта
|- : -
|3.01
|23:00
|Коламбус – Баффало
|- : -
|3.01
|23:30
|Эдмонтон – Филадельфия
|- : -
Новости