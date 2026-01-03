Чинахов забросил первую шайбу за «Питтсбург»

Российский нападающий «Питтсбурга» Егор Чинахов отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта».

24-летний форвард отличился в концовке первого периода, ему ассистировали Бенджамин Киндел и Паркер Уотерспун. Эта шайба стала первой для Чинахова в составе «Пингвинз».

30 декабря Чинахов перешел в «Питтсбург» в результате обмена из «Коламбуса». Взамен «Блю Джекетс» получили канадского форварда Дэнтона Хейнена, а также выбор во втором раунде драфта 2026 года и выбор в третьем раунде драфта 2027 года. Россиянин дебютировал за «Питтсбург» 2 января в игре с «Детройтом» (4:3 ОТ).