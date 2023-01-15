Российский нападающий «Эдмонтона» Костин забросил в третьем матче подряд

Нападающий «Эдмонтона» Клим Костин увеличил преимущество своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» — 4:2.

Россиянин отличился на 14-й минуте второго периода.

Гол в ворота «Вегаса» стал для Костина девятым в сезоне-2022/23. Форвард забросил в третьем матче подряд — до этого он забивал в играх с «Сан-Хосе» (7:1) и «Анахаймом» (6:2).