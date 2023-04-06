Костин забросил 11-ю шайбу в сезоне

«Эдмонтон» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма».

На 10-й минуте второго периода голом отметился российский нападающий Клим Костин. Для него эта шайба стала 11-й в текущем сезоне.

Сегодняшняя игра стала для 23-летнего россиянина 100-й в карьере в НХЛ.