Костин сыграл 100-й матч в НХЛ

Российский нападающий «Эдмонтона» Клим Костин принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анайхама». Эта игра стала для 23-летнего россиянина 100-й в североамериканской лиге.

Костин был выбран «Сент-Луисом» на драфте НХЛ 2017 года. Он дебютировал в лиге в ноябре 2019 года. В октябре 2022-го его обменяли в «Эдмонтон».

За 99 матчей в НХЛ российский форвард набрал 30 (15+15) очков.