Костин подрался с Лемье в концовке матча НХЛ «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон»

Российский нападающий «Эдмонтона» Клим Костин подрался с американским форвардом «Лос-Анджелеса» Бренданом Лемье в концовке матча регулярного чемпионата НХЛ. «Кингз» выиграли эту встречу со счетом 6:3.

После вбрасывания игроки обменялись словами и затем начали драться.

Оба хоккеиста в итоге получили по 5 штрафных минут. Костин заработал еще 10 минут за неспортивное поведение, вероятно, за удар после того, как оба игрока оказались на льду.

23-летний Костин в этом сезоне провел за «Ойлерз» 25 матчей и набрал 9 (5+4) очков.