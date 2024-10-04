Дадонов забросил первую шайбу в предсезонке

«Даллас» открыл счет в предсезонном матче НХЛ против «Сент-Луиса».

На 11-й минуте первого периода шайбу забросил российский нападающий Евгений Дадонов. Для него это первая шайба в этой предсезонке.

Новый регулярный чемпионат НХЛ стартует 4 октября матчем «Баффало» — «Нью-Джерси», который пройдет в Праге. Начало игры — 20:00 по московскому врмени.