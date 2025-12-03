Российский нападающий Чернышов признан лучшим новичком месяца в АХЛ

Нападающий фарм-клуба «Сан-Хосе» Игорь Чернышов признан новичком месяца в АХЛ.

На счету российского форварда 10 голов и 6 результативных передач в 13 матчах в ноябре.

Хоккеист был выбран «Шаркс» во втором раунде драфта НХЛ 2024 года под общим 33-м номером.

20-летний игрок является воспитанником московского «Динамо». Он провел 84 матча в молодежной команде клуба, забросив 43 шайбы и отдав 39 голевых передач. За основную команду он сыграл 49 матчей и набрал 5 (4+1) очков. Чернышов является автором самого молодого гола в истории «Динамо» в КХЛ. (17 лет 34 дня).

31 июля 2024 года хоккеист расторг контракт с «Динамо» и уехал в Северную Америку.