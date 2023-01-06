Бучневич сделал невероятный голевой пас в матче с «Нью-Джерси»

«Сент-Луис» открыл счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Джерси».

На 12-й минуте встречи голом отметился нападающий Джордан Кайру. Ассистировал ему россияинин Павел Бучневич, сделавший передачу с разворота от синей линии.