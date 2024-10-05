Цыплаков забросил первую шайбу в предсезонке НХЛ

«Айлендерс» вышли вперед в предсезонном матче НХЛ против «Рейнджерс».

На последней минуте второго периода команда из Нью-Йорка реализовала большинство — отличился российский нападающий Максим Цыплаков. Для него это первый гол в этой предсезонке.

В пятницу, 4 октября, матчем «Баффало» — «Нью-Джерси» (1:4) в Праге стартовал регулярный чемпионат НХЛ сезона-2024/25.