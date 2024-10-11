Цыплаков забил в дебютном матче в НХЛ

Российский нападающий «Айлендерс» Максим Цыплаков отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:5 ОТ).

Для 26-летнего россиянина это была дебютная игра в НХЛ. Ранее он играл в КХЛ за «Спартак».

16 мая Цыплаков подписал однолетний контракт новичка с «Айлендерс». Игрок не был ранее выбран на драфте НХЛ.