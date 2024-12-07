Панарин набрал 30 очков в сезоне НХЛ

«Рейнджерс» сравняли счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Питтсбурга». На 8-й минуте второго периода счет стал 1:1.

Российский нападающий Артемий Панарин забросил шайбу, которая стала для него 14-й в этой регулярке.

Всего в этом сезоне 33-летний россиянин набрал 30 (14+16) очков.