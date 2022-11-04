Кузьменко — 4-й игрок в истории «Ванкувера» с хет-триком за один период

Нападающий «Варкувера» Андрей Кузьменко забросил три шайбы и сделал одну голевую передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (8:5). Форвард был признан первой звездой матча.

Кузьменко стал 4-м игроком в истории «Кэнакс», кто сделал хет-трик ща один период.

Ранее этим достижением отметили Бо Хорват в 2019 году, Микаэль Самуэльсон в 2010-м и Маркус Нэслунд в 2002-м.