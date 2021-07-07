Российский нападающий Абрамов рассказал о погибшем вратаре Кивлиниексе

Нападающий «Трактора» Виталий Абрамов рассказал о потере своего друга Матисса Кивлениекса. С латышским голкипером, который трагически погиб 4 июля, они вместе выступали в системе «Коламбуса».

— Как ты узнал новость о трагедии?

— Сперва прочитал о случившемся в интернете, а затем уже начал созваниваться с нашими общими друзьями. Я испытал огромный шок. Матисс всегда был спокойным и рассудительным. Никогда не лез на рожон. До сих пор не могу прийти в себя и говорить о нем в прошедшем времени.

— Как вы познакомились?

— Вместе с Матиссом мы играли в АХЛ за фарм-клуб «Коламбуса», а до этого пересекались в летних лагерях. Он хорошо говорил на русском. Мы сразу подружились, а в Кливленде жили вместе. Часто куда-то ходили, играли в теннис, в плейстейшн. В его лице хоккейный мир потерял очень хорошо человека. Матисс всегда приходил на тренировки с улыбкой. Его отношение к работе может быть примером для многих. Например, за питанием он следил на высочайшем уровне. Высчитывал калории, не позволял себе лишнего. Настоящий профессионал. У него были хорошие перспективы в НХЛ. Хотелось бы выразить соболезнования всей его семье и близким людям.

— Вы поддерживали связь после того, как ты перешел в «Оттаву»?

— Постоянно созванивались и переписывались.

— Будет ли у тебя возможность попрощаться с Матиссом?

— Насчет этого пока не знаю. Общался с его друзьями из Латвии, и пока информации о похоронах нет. Буду ждать новостей.