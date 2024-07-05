Российский игрок назвал клубы НХЛ, которые не общались с ним перед драфтом
Проспект «Нэшвилла» Егор Сурин в интервью «СЭ» рассказал о том, как проходили собеседования перед драфтом-2024 НХЛ.
— Какие клубы до драфта не выходили на вас?
— Я общался почти со всеми клубами. Но есть клубы, которые не выходили на собеседования, причем не только со мной: «Даллас», «Эдмонтон», «Виннипег».
— Ваш большой плюс — знание английского языка. На все вопросы отвечали без переводчика?
— Да. Я учил английский последние два года. В позапрошлом сезоне общался с носителем языка. Он сам из Кении, а живет в Ростове. Мы общались по видео, тренировали разговорную речь. А в этом сезоне за меня плотно взялся учитель из агентства Goldstar. Спасибо ему и Дэну Мильштейну за это. Я понимал, что знание английского поможет высоко уйти на драфте. Агент мне тоже говорил об этом.
— Новый тренд на собеседованиях — спрашивать, какой рейтинг у игроков в приложениях такси. Вас спрашивали об этом? И были ли вопросы, которые поставили в тупик?
— Нет. У меня все шло по протоколу, про такси не спрашивали. Были наводящие вопросы по игре. Например: «Если мы тебя задрафтуем, то что ты сделаешь на первой тренировке, чтобы тебя заметили?»
— И что ответили?
— Сказал, что сделаю силовой прием.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|4
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|5
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|6
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|7
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|8
|Юта
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|4.10
|20:00
|
Баффало – Нью-Джерси
|- : -