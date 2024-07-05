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Сегодня, 08:45

Российский игрок назвал клубы НХЛ, которые не общались с ним перед драфтом

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Проспект «Нэшвилла» Егор Сурин в интервью «СЭ» рассказал о том, как проходили собеседования перед драфтом-2024 НХЛ.

— Какие клубы до драфта не выходили на вас?

— Я общался почти со всеми клубами. Но есть клубы, которые не выходили на собеседования, причем не только со мной: «Даллас», «Эдмонтон», «Виннипег».

— Ваш большой плюс — знание английского языка. На все вопросы отвечали без переводчика?

— Да. Я учил английский последние два года. В позапрошлом сезоне общался с носителем языка. Он сам из Кении, а живет в Ростове. Мы общались по видео, тренировали разговорную речь. А в этом сезоне за меня плотно взялся учитель из агентства Goldstar. Спасибо ему и Дэну Мильштейну за это. Я понимал, что знание английского поможет высоко уйти на драфте. Агент мне тоже говорил об этом.

— Новый тренд на собеседованиях — спрашивать, какой рейтинг у игроков в приложениях такси. Вас спрашивали об этом? И были ли вопросы, которые поставили в тупик?

— Нет. У меня все шло по протоколу, про такси не спрашивали. Были наводящие вопросы по игре. Например: «Если мы тебя задрафтуем, то что ты сделаешь на первой тренировке, чтобы тебя заметили?»

— И что ответили?

— Сказал, что сделаю силовой прием.

Егор Сурин. «Проспорил звезде НХЛ 20 долларов, поставив на Италию». Интервью проспекта «Нэшвилла» Сурина

НХЛ
ХК Нэшвилл Предаторз
Егор Сурин
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