Юров об отъезде в НХЛ: «Морально был готов к этому решению»

Экс-нападающий «Металлурга» Данила Юров в интервью «СЭ» прокомментировал решение подписать контракт с «Миннесотой».

— Ваш отъезд в «Миннесоту» в следующем сезоне — решенный вопрос. Что подтолкнуло к этому?

— Желание, цель и мечта детства — заиграть в НХЛ. После прошлого сезона понимал, что, скорее всего, проведу последний год в «Металлурге». Морально был готов к этому решению. Весь сезон мечтал о том, что поеду в «Миннесоту». Я уже был там, понимаю, как все устроено — это меня тоже мотивировало.

— Александр Никишин и Иван Демидов уехали в НХЛ сразу после завершения сезона в КХЛ. Почему вы не сделали так же?

— Я хотел полностью восстановиться. Это важный фактор. Не было смысла ехать не готовым на сто процентов. С агентами и родителями склонились к варианту остаться в России, спокойно восстановиться, нормально отдохнуть, потренироваться, получить рабочую визу и поехать готовиться к следующей сезону.

— Уговаривала ли «Миннесота» присоединиться к команде уже сейчас?

— Мы объяснили клубу нашу позицию. Я хочу приехать полностью готовым и помогать команде. Проблем не возникло, они все поняли. Им тоже нужен полностью здоровый игрок.

Во вторник, 22 апреля стало известно, что Юров расторг контракт с «Металлургом» и решил продолжить карьеру в «Миннесоте».

В сезоне-2024/25 форвард набрал 25 (13+12) очков в 46 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в плей-офф у него 1 гол в 5 встречах.

«Миннесота» выбрала Юрова под 24-м номером драфта НХЛ-2022.