Юров об АХЛ: «Если так будет нужно, буду пробиваться в состав «Миннесоты» через фарм-клуб»

Нападающий Данила Юров в интервью «СЭ» прокомментировал возможную игру за фарм-клуб «Миннесоты» в АХЛ.

— Как восприняли обмен Марата Хуснутдинова?

— С удивлением. Сначала увидел, что обменяли одного чеха, а фамилия Марата была только в конце. Был удивлен. Он сыграл весь сезон в НХЛ, но его обменяли. В «Бостоне», думаю, по составу ему будет легче закрепиться. У него есть талант, парень работоспособный. Надеюсь, у него все получится.

— Как относитесь к возможной отправке в АХЛ?

— Отправят и отправят, что такого? Поеду все доказывать через АХЛ.

— Некоторые игроки сразу пресекают это пунктом в контракте о возможном возвращении в Россию.

— Если так будет нужно, буду пробиваться через фарм-клуб. Терпеть за карьеру я научился. Ничего страшного в АХЛ не вижу. В Северной Америке другой хоккей. Возможно, в фарм-клубе привыкнуть к нему даже проще. Есть пример Кирилла Марченко: его отправляли в АХЛ, он сыграл месяц в «Кливленде», и его подняли в «Коламбус». Егор Чинахов и Дмитрий Воронков тоже играли в фарм-клубе.

Во вторник, 22 апреля стало известно, что Юров расторг контракт с «Металлургом» и решил продолжить карьеру в «Миннесоте».

В сезоне-2024/25 форвард набрал 25 (13+12) очков в 46 матчах регулярного чемпионата КХЛ, в плей-офф у него 1 гол в 5 встречах.

«Миннесота» выбрала Юрова под 24-м номером драфта НХЛ-2022.