Российский хоккеист станет обладателем Кубка Стэнли-2025

Определились все участники полуфинала плей-офф НХЛ.

В финале Западной конференции сыграют «Эдмонтон» и «Даллас», в финале Востока — «Каролина» и «Флорида».

Как минимум один россиянин станет победителем Кубка Стэнли, так как в каждой из команд есть российский игрок: в «Эдмонтоне» — Василий Подколзин, в «Далласе» — Евгений Дадонов и Илья Любушкин, в «Каролине» — Петр Кочетков, Дмитрий Орлов и Андрей Свечников, во «Флориде» — Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов.