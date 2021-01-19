Российский хоккеист рассказал, планирует ли получать гражданство США

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников рассказал о том, собирается ли подавать документы на получение американского гражданства.

— Да на меня это никак не влияет. В команде обсуждения были во время выборов — Трамп или Байден. Но мне это не особенно интересно. Это же не моя страна.

— Американское гражданство не планируешь получать?

— Нет таких планов.

В нынешнем сезоне НХЛ Свечников набрал 5 (3+2) очков.

(Артур Хайруллин)

Полностью интервью с Андреем Свечниковым можно прочесть здесь.