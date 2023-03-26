Малкин признан первой звездой матча «Вашингтон» — «Питтсбург»

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Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин признан первой звездой матча с «Вашингтоном» (4:3) в регулярном чемпионате НХЛ.

Россиянин забросил победную шайбу в концовке третьего периода.

Второй звездой матча стал форвард «Питтсбурга» Джей Гюнтцель — автор одной шайбы.

Третьей звездой игры признали форварда «Вашингтона» Дилана Строума, который отметился голом и результативной передачей.