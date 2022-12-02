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Сегодня, 11:53

Терещенко поздравил Капризова с новым рекордом в НХЛ

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Российский хоккеист Алексей Терещенко в беседе с «СЭ» прокомментировал игру нападающего Кирилла Капризова в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (5:3), в котором он побил рекорд клуба по продолжительности серии с голевыми передачами.

«Молодец. Хорошо, что есть такие ребята, которые играют на высоком уровне. Главное, чтобы их было как можно больше. Кирилл — большой молодец. Он проделал огромную работу. Это случилось не просто так, он действительно работал над собой. Он большой молодец», — сказал Терещенко корреспонденту «СЭ» Анастасии Клюквиной.

25-летний Капризов отметился результативным пасом в девятом матче подряд и установил новый рекорд «Миннесоты» по продолжительности серии, превзойдя достижение Джима Дауда, который в сезоне-2001/02 выступал ассистентом в восьми матчах кряду.

Также Капризов улучшил свой личный рекорд в НХЛ, набрав результативный балл в десятом матче чемпионата подряд.

Кирилл Капризов. Капризов разбушевался: забил в падении и продлил рекордную серию!
Алексей Терещенко
Кирилл Капризов
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд
ХК Эдмонтон Ойлерз
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3 Айлендерс 24 15 9 30
4 Питтсбург 24 12 12 28
5 Рейнджерс 24 11 13 26
6 Вашингтон 25 10 15 24
7 Филадельфия 24 8 16 21
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Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 22 19 3 38
2 Торонто 25 15 10 35
3 Тампа-Бэй 23 14 9 29
4 Детройт 22 11 11 27
5 Флорида 24 11 13 26
6 Монреаль 23 12 11 25
7 Баффало 24 10 14 21
8 Оттава 22 8 14 17
Центральный дивизион И В П О
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2 Виннипег 21 14 7 29
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4 Миннесота 22 11 11 24
5 Нэшвилл 22 11 11 24
6 Сент-Луис 23 11 12 22
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8 Чикаго 22 6 16 16
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 25 17 8 35
2 Сиэтл 23 15 8 33
3 Лос-Анджелес 26 13 13 30
4 Эдмонтон 24 13 11 26
5 Калгари 23 10 13 23
6 Ванкувер 24 9 15 21
7 Сан-Хосе 26 8 18 20
8 Анахайм 24 6 18 14
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3.12
4.12
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7.12
2.12 03:00
Баффало – Колорадо
 4 : 6
2.12 03:00
Нью-Джерси – Нэшвилл
 3 : 4 ОТ
2.12 03:00
Питтсбург – Вегас
 4 : 3
2.12 03:00
Филадельфия – Тампа-Бэй
 1 : 4
2.12 04:00
Миннесота – Эдмонтон
 5 : 3
2.12 04:00
Сент-Луис – Каролина
 4 : 6
2.12 04:30
Даллас – Анахайм
 5 : 0
2.12 05:00
Калгари – Монреаль
 1 : 2
2.12 06:00
Ванкувер – Флорида
 1 : 5
2.12 06:00
Сиэтл – Вашингтон
 3 : 2 ОТ
2.12 06:30
Лос-Анджелес – Аризона
 5 : 3
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Даллас

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Коннор Макдэвид

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