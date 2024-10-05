Аскаров покинул тренировочный лагерь «Сан-Хосе»

Российский голкипер Ярослав Аскаров покинул тренировочный лагерь «Сан-Хосе». 22-летний россиянин отправлен в фарм-клуб АХЛ «Сан-Хосе Барракуда» для набора формы.

Как сообщает пресс-служба клуба, Аскаров не сыграл ни в одном предсезонном матче из-за травмы нижней части тела.

Аскаров в августе 2024 года был обменян из «Нэшвилла» в «Сан-Хосе».