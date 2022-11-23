Российский голкипер Кочетков продлил контракт с «Каролиной» на 4 года

Голкипер Петр Кочетков продлил контракт с «Каролиной». Соглашение рассчитано на четыре года, сообщает пресс-служба клуба.

Со следующего сезона зарплата российского хоккеиста составит 2 миллиона долларов в год.

В этом сезоне 23-летний голкипер провел 4 матча, в которых показал коэффициент надежности 2,0 и отражал 91,4 процента бросков.

Кочетков был выбран «Ураганами» на драфте 2019 года под общим 36-м номером.