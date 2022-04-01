Сергей Бобровский стал третьей звездой марта в НХЛ

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский стал третьей звездой НХЛ в марте.

В прошлом месяце хоккеист принял участие в семи матчах НХЛ, одержав победы в каждой из них. В среднем за матч он отражал 92,4% бросков при коэффициенте надежности 2,13. Также Бобровский в двух встречах оформил шат-ауты.

Второй звездой стал нападающий «Калгари» Джонни Годро. Он провел в НХЛ 16 матчей, в которых забросил 11 шайб и отдал 15 результативных передач, набрав 26 очков.

Первой звездой стал защитник «Нэшвилла» Роман Йози. Швейцарец принял участие в 14 встречах, набрав 28 (4+24) результативных баллов.