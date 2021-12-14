Худобин прошел процедуру драфта отказов. Российского голкипера не забрал ни один клуб НХЛ
22:07
Ни один клуб НХЛ не забрал права на голкипера «Далласа» Антона Худобина. Теперь «Даллас» может отправить россиянина, который ранее был выставлен на драфт отказов, в фарм-клуб, сообщает журналист Эллиотт Фридман.
35-летний Худобин не появлялся на льду с 18 ноября. В текущем сезоне он провел в регулярном чемпионате НХЛ семь матчей, в которых пропустил 23 шайбы.
Его трехлетний контракт на 10 миллионов долларов (среднегодовая стоимость — 3,33 миллиона, подписан 9 октября 2020 года) действует в течение еще одного сезона.
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