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Худобин прошел процедуру драфта отказов. Российского голкипера не забрал ни один клуб НХЛ

22:07
Антон Худобин. Фото Getty Images
Антон Худобин. Фото Getty Images
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Ни один клуб НХЛ не забрал права на голкипера «Далласа» Антона Худобина. Теперь «Даллас» может отправить россиянина, который ранее был выставлен на драфт отказов, в фарм-клуб, сообщает журналист Эллиотт Фридман.

35-летний Худобин не появлялся на льду с 18 ноября. В текущем сезоне он провел в регулярном чемпионате НХЛ семь матчей, в которых пропустил 23 шайбы.

Его трехлетний контракт на 10 миллионов долларов (среднегодовая стоимость — 3,33 миллиона, подписан 9 октября 2020 года) действует в течение еще одного сезона.

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Иван Шитик все материалы автора
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