Худобин прошел процедуру драфта отказов. Российского голкипера не забрал ни один клуб НХЛ

Ни один клуб НХЛ не забрал права на голкипера «Далласа» Антона Худобина. Теперь «Даллас» может отправить россиянина, который ранее был выставлен на драфт отказов, в фарм-клуб, сообщает журналист Эллиотт Фридман.

35-летний Худобин не появлялся на льду с 18 ноября. В текущем сезоне он провел в регулярном чемпионате НХЛ семь матчей, в которых пропустил 23 шайбы.

Его трехлетний контракт на 10 миллионов долларов (среднегодовая стоимость — 3,33 миллиона, подписан 9 октября 2020 года) действует в течение еще одного сезона.