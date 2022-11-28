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Сегодня, 21:11

Российский голкипер «Айлендерс» Сорокин стал третьей звездой недели в НХЛ

Иван Шитик
Корреспондент
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Илья Сорокин.
Фото USA Today Sports

Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин стал третьей звездой прошедшей игровой недели в Национальной хоккейной лиги.

Россиянин выиграл на неделе все три матча регулярного чемпионата. Он отразил 103 из 107 бросков по своим воротам.

Второй звездой назван защитник «Виннипега» Джош Морисси. В его активе 7 (3+4) очков в четырех матчах. Также его точные броски принесли команде две победы в овертаймах.

Первой звездой выбран нападающий «Далласа» Джейсон Робертсон. В 4 матчах он забил 6 голов и сделал 2 голевые передачи.

Илья Сорокин
ХК Виннипег Джетс
ХК Даллас Старз
ХК Нью-Йорк Айлендерс
Джейсон Робертсон
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 22 18 4 36
2 Айлендерс 23 15 8 30
3 Каролина 22 11 11 27
4 Питтсбург 22 11 11 25
5 Рейнджерс 22 10 12 24
6 Вашингтон 23 9 14 21
7 Филадельфия 22 7 15 19
8 Коламбус 20 7 13 15
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 21 18 3 36
2 Торонто 23 13 10 31
3 Детройт 20 11 9 26
4 Тампа-Бэй 20 12 8 25
5 Флорида 21 10 11 23
6 Монреаль 21 11 10 23
7 Баффало 21 9 12 18
8 Оттава 21 8 13 17
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 22 12 10 28
2 Виннипег 20 13 7 27
3 Колорадо 19 12 7 25
4 Сент-Луис 21 11 10 22
5 Миннесота 21 10 11 22
6 Нэшвилл 20 9 11 20
7 Аризона 20 7 13 17
8 Чикаго 21 6 15 16
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 23 16 7 33
2 Сиэтл 21 13 8 29
3 Лос-Анджелес 24 12 12 27
4 Эдмонтон 21 11 10 22
5 Калгари 21 9 12 21
6 Ванкувер 22 9 13 21
7 Сан-Хосе 24 7 17 18
8 Анахайм 22 6 16 13
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28.11 03:00
Чикаго – Виннипег
 2 : 7
28.11 04:00
Анахайм – Сиэтл
 4 : 5
28.11 04:00
Сан-Хосе – Ванкувер
 3 : 4 ОТ
28.11 06:30
Лос-Анджелес – Оттава
 2 : 3 ОТ
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Лидеры
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 21 36
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 22 35
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 21 32
И Г
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 22 18
Бо Хорват

Бо Хорват

Ванкувер

 22 16
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 21 16
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 16 1.99
Витек Ванечек

Витек Ванечек

Нью-Джерси

 14 1.99
Илья Сорокин

Илья Сорокин

Айлендерс

16 2.19
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