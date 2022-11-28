Российский голкипер «Айлендерс» Сорокин стал третьей звездой недели в НХЛ

Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин стал третьей звездой прошедшей игровой недели в Национальной хоккейной лиги.

Россиянин выиграл на неделе все три матча регулярного чемпионата. Он отразил 103 из 107 бросков по своим воротам.

Второй звездой назван защитник «Виннипега» Джош Морисси. В его активе 7 (3+4) очков в четырех матчах. Также его точные броски принесли команде две победы в овертаймах.

Первой звездой выбран нападающий «Далласа» Джейсон Робертсон. В 4 матчах он забил 6 голов и сделал 2 голевые передачи.