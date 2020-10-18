Российский форвард, выступающий в НХЛ, похвалил уровень чемпионата Украины по хоккею

Игрок «Рейнджерс» Павел Бучневич рассказал о том, что смотрит чемпионат Украины по хоккею, потому что там играют его друзья и отметил, что уровень первенства не уступает российской ВХЛ.

— Вы сказали удивительную вещь. Мол, вас в Череповце не поймут. Круг общения у вас прежний с тех времен, как вы уезжали из города?

— Да, практически ничего не изменилось. Мои друзья занимаются бизнесом, мы там не смотрим на то, кто чего добился, кто чем занимается.

— Были парни, с которыми вы дружили с детства, а они пошли другой дорогой?

— Один мой знакомый, который был очень талантлив на юношеском уровне, скурился. Приходил на стадион, орал «возьмите меня в «Северсталь», я буду лучшим». Фляга поехала, что тут говорить. Жаль, конечно. Но у большинства все в порядке. Вы чемпионат Украины по хоккею смотрите?

— Нет, конечно.

— А я смотрю все матчи. У меня в этом турнире много знакомых играет, капитан «Кременчуга» Николай Киселев — вообще мой близкий друг, в «Донбассе» Николай Казаковцев и Евгений Монс. Слежу за ними внимательно, донецкая команда забить не может, проблемы у них.

— Как вы это смотрите вообще?

— Говорю же, за друзьями слежу. Но уровень турнира там не такой и слабый, не хуже, чем в ВХЛ.

— Да ладно вам.

— Раз там ребята из ВХЛ забить не могут, то ясно, что уровень довольно неплохой. (Алексей Шевченко)

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