Ничушкин признан первой звездой матча «Вегас» — «Колорадо»

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Форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин признан первой звездой матч регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса» (3:1).

27-летний россиянин забросил шайбу на 49-й минуте и сделал счет 3:1.

Второй звездой матча стал форвард «Вегаса» Марк Стоун. Третьей — нападающий «Вегаса» Джек Айкел.

На данный момент на счету Ничушкина 11 (6+5) очков в 6 матчах сезона.