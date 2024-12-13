Кучеров признан первой звездой дня в НХЛ

НХЛ объявила лучших хоккеистов по итогам игрового дня.

Первой звездой признан нападающий «Тампы» Никита Кучеров. На счету россиянина 6 (1+5) очков в матче с «Калгари» (8:3) в регулярном чемпионате.

Второе звездой дня стал форвард «Филадельфии» Скотт Лотон — автор четырех шайб в матче с «Детройтом» (4:1).

Третьей звездой дня признан нападающий «Питтсбурга» Брайан Раст, на счету которого хет-трик в матче с «Монреалем» (0:2).