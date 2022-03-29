Российский форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко прокомментировал достижение отметки в 500 очков в матчах НХЛ.

«Не буду врать, мне действительно приятно достичь отметки в 500 очков в НХЛ. Для меня большая честь оказаться в одном ряду с такими легендами «Сент-Луиса», как Берни Федерко, Бретт Халл, Брайан Саттер и Гарри Андер. Это большой день для меня и моей семьи», — цитирует Тарасенко «РИА Новости Спорт».

Хоккеист также поблагодарил фанатов и игроков команды за поддержку.