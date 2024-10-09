Российский форвард «Сент-Луиса» Торопченко подрался с нападающим «Сиэтла» Гурдом в первом матче в сезоне

Российский нападающий «Сент-Луиса» Алексей Торопченко подрался с форвардом «Сиэтла» Янни Гурдом.

Потасовка произошла в середине второго периода после незасчитанного гола «Кракен». В драке приняли участие несколько хоккеистов обеих команд, но Торопченко и Гурд повели себя наиболее агрессивно. Оба игрока получили 5-минутные штрафы.

«Сент-Луис» и «Сиэтл» проводят первый матч в регулярном чемпионате НХЛ-2024/25.