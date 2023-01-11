Бучневич признан третьей звездой матча против «Калгари»

«Сент-Луис» дома обыграл «Калгари» в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

Российский форвард хозяев Павел Бучневич признан третьей звездой встречи, оформив 2 (1+1) очка.

Первой звездой матча стал Джордан Кайру — он забил гол и отдал две передачи, одна из которых пришлась на овертайм.

Второй звездой встречи признан Роберт Томас — автор передачи и победного гола в овертайме.